Anthony Correia contratado pelo Estrela da Amadora

O defesa central Anthony Correia foi contratado pelo Estrela da Amadora para as próximas duas temporadas, oriundo da equipa B do Sporting de Braga, anunciou esta sexta-feira o conjunto tricolor, da II Liga portuguesa de futebol.

Formado no Vitória de Guimarães e no Leixões, onde fez três jogos pelos seniores em 2018/19, o jovem central chegou à Reboleira após duas épocas no Sporting de Braga, nas quais efetuou 42 jogos e dois golos pela formação secundária, a que se acrescem duas partidas nos sub-23 dos minhotos, sem se estrear na equipa de Carlos Carvalhal.

Anthony Correia, de 21 anos, reforça o Estrela da Amadora para colmatar a saída de Zé Pedro para o FC Porto, onde vai integrar a equipa B dos dragões, também da II Liga.

Para o setor defensivo, o Estrela da Amadora contratou os guarda-redes Nuno Hidalgo (ex-União de Santarém), Vítor São Bento (ex-Xanthi, da Grécia) e Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), bem como os defesas Tiago Melo (ex-Anadia), Matheus Dantas (ex-Casa Pia), Mamadou Traoré (ex-Torreense) e Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom, da Polónia).

Os médios Aloísio (ex-Amora), Reko Silva (emprestado pelo Portimonense) e Diogo Pinto (ex-Ascoli, de Itália) e os avançados Miguel Rosa (ex-Cova da Piedade), Gonçalo Maria (ex-Cova da Piedade), Fabrício Simões (ex-Feirense), Edrisa Lubega (cedido pelo Paide LM, da Estónia) e Paulinho (ex-Fafe) são também 'caras novas' nos amadorenses.

A formação dos arredores de Lisboa também assegurou a continuidade dos defesas Sérgio Conceição, Zé Pedro, André Duarte e Edu Duarte, dos médios Miranda, Latón, Xavi Fernandes, Horácio Jau e Chapi Romano e do avançado Leandro Tipote, tendo renovado também com o treinador Rui Santos, após garantir o retorno do clube da Reboleira aos campeonatos profissionais, 12 anos depois da descida administrativa.

O primeiro jogo oficial após o regresso às competições profissionais, 12 anos após a descida administrativa, está marcado para sábado, a partir das 15:30, na receção ao Vizela, a contar para a primeira fase da Taça da Liga, com o vencedor do embate a receber, na segunda fase, Penafiel ou Moreirense, em 31 de julho, no mesmo horário.

Já a estreia na II Liga efetuar-se-á em 08 de agosto, a partir das 11:00, desta feita diante do Mafra, em jogo também agendado para o Estádio José Gomes, na Amadora.