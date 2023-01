E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wilfried Bony poderá ser reforço do E. Amadora. Segundo o jornalista italiano Rudy Galetti, o avançado de 34 anos, que já jogou no Man. City, terá sido oferecido aos tricolores, que estarão a analisar a possibilidade de o contratar.Recorde-se que o costa-marfinense é jogador livre, após rescindir com NEC.