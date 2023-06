Bruno Brígido ainda em extâse após a subida: «Não passo 20 minutos sem me lembrar do jogo»

Já passaram alguns dias, mas a Amadora continua em festa. Bruno Brígido que o diga! O guarda-redes foi um dos heróis tricolores que garantiram a subida de divisão no passado domingo, em casa do Marítimo, e garante que está a viver um sonho."Nestes dias ainda não passei 20 ou 30 minutos sem me lembrar do jogo, de tudo o que passámos. Foi espetacular, inesquecível! Foi daqueles dias que faltam realmente palavras para descrever... Foi muito especial, ainda mais por conseguir defender um penálti no desempate! Ainda estamos todos em êxtase com a subida", começou por dizer o guardião brasileiro à assessoria de imprensa."São 14 anos de um clube como o Estrela da Amadora fora da elite, um clube que é tradicional, que tem peso e adeptos. Mas deste ano não passava! E valeu cada gota de suor, cada treino. Ainda há muitos adeptos a festejar na rua. É festa sem fim, acho que eles vão celebrar até ao início do próximo campeonato."Brígido, de 32 anos, foi uma das principais figuras da equipa comandada por Sérgio Vieira em 2022/23, tendo sido utilizado em 35 jogos. Tem contrato com o emblema da Reboleira até junho de 2024.