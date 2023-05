Bruno Brígido eleito guarda-redes do mês da 2.ª Liga em abril

As exibições de Bruno Brígido (Estrela da Amadora) garantiram-lhe o prémio de guarda-redes do mês da Liga SABSEG referente ao mês de abril, eleito via votação pelos treinadores principais da competição.O jogador brasileiro venceu com 34,13% dos votos, superando Igor Rodrigues do Feirense (11,11%) e o Samú Silva do Mafra (10,32%).O atleta de 32 anos que trocou o Feirense pelo Estrela da Amadora teve um papel de destaque no mês positivo do tricolor. Em abril, o clube da Reboleira somou 4 vitórias e 1 empate nas 5 partidas que disputou. Nesse período, Brígido sofreu apenas três golos.O Estrela da Amadora vive uma boa fase e está em lugares de subida de divisão.