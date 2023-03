Bruno Brígido eleito melhor guarda-redes da Liga Sabseg

Brígido é a da baliza e do prémio - ^ na #LigaPortugalSABSEG! Os votos foram dos treinadores da prova Merecido?#LigaPortugal #criatalento #nãopára pic.twitter.com/C3j9sAKyjy — Liga Portugal (@ligaportugal) March 13, 2023

O dono da baliza do Estrela da Amadora, Bruno Brígido, foi esta segunda-feira distinguido com o prémio de melhor guarda-redes da 2.ª Liga relativo a fevereiro.O brasileiro de 32 anos foi eleito com 19,26% dos votos, que foram realizados pelos treinadores da prova, ficando à frente de Gril (15,56%) do Académico de Viseu e Beunardeau do Leixões (13,33%).O feito acontece após um mês bastante positivo onde o conjunto da Amadora não sofreu derrotas. Brígido foi destaque na baliza e chegou a vencer o prémio 'Homem do jogo' frente ao Farense na 19.º jornada.