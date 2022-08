Capita deixa o Lille e reforça Estrela da Amadora

Depois de meia temporada ao serviço do Trofense, Capita está de regresso ao futebol português, desta feita para representar o Estrela da Amadora. Segundo apurou, o avançado, de 20 anos, está na iminência de ser apresentado e já cumpriu praticamente todos os passos necessários para a oficialização.Capita, refira-se, chega a título definitivo. Até então ligado ao Lille, o extremo angolano fica agora vinculado aos lisboetas por três temporadas. O Estrela da Amadora fica com 60% do passe e o Lille com 40% de uma futura venda.Este negócio, acrescente-se, foi intermediado por Edson Queiroz, da Footprestige, empresário de Nélson da Luz, do V. Guimarães, que já tratou também dos negócios de Mário Balbúrdia e Kialonda Gaspar precisamente para o Estrela da Amadora, para além da ida de Maestro para o Benfica.