Castigos pesados para o Estrela da Amadora após jogo com Benfica B

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF teve mão pesada com o Estrela da Amadora na sequência do jogo da última segunda-feira, com o Benfica B. Os jogadores André Duarte e Afonso Figueiredo, ambos expulsos pelo árbitro Miguel Nogueira, foram punidos com três e dois jogos de suspensão, respetivamente, sendo ainda multados em 536 euros cada. André Duarte agrediu um adversário com o braço na cara, enquanto Afonso Figueiredo usou expressões e gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade aquando da expulsão.Quanto a Filipe Leão, delegado ao jogo pelos tricolores, apanhou 22 dias se suspensão e 1340 euros de multa devido a lesão da honra e da reputação além de denúncia caluniosa. Já Francisco Lopo, administrador da SAD, tem de cumprir 30 dias de suspensão e pagar 1785 euros de multa pelos mesmos motivos. No que diz respeito a Marco Ferreira, dirigente que compareceu na flash, viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar e é alvo de uma multa de 108 euros por inobservância de outros deveres relacionados com a entrada ou permanência de pessoas não autorizadas no corredor de acesso aos balneários.A SAD do Estrela também é alvo de um processo disciplinar, de uma repreensão e ainda de várias multas no valor total de 2362 euros. Os motivos prendem-se com o atraso no início do jogo devido ao equipamento incorreto do Estrela, o incumprimento de deveres relativos à realização das entrevistas rápidas no final do jogo e ainda a entrada ou permanência de pessoas não autorizadas no corredor de acesso aos balneários. Recorde-se que após o apito final registaram-se incidentes graves no túnel, tendo o Conselho de Arbitragem denunciado agressões à equipa de arbitragem liderada por Miguel Nogueira (Lisboa).