Claque do Estrela da Amadora atirou peluches para o relvado num gesto solidário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao intervalo do Estrela da Amadora-Chaves, a claque da equipa da casa atirou vários bonecos de peluche para o relvado, para posterior recolha por parte dos funcionários e entrega a crianças carenciadas na zona da Amadora, para que estas possam ter um Natal mais feliz.Os adeptos foram convidados a trazer um peluche na compra do bilhete, recebendo outro ingresso de borla. A iniciativa mostrou ser um sucesso e vários foram os bonecos angariados."O Natal tem que ser todos os dias", foi a tarja escrita pela claque do Estrela.