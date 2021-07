Diogo Pinto assina por dois anos, mais um de opção, com Estrela da Amadora

O extremo Diogo Pinto vai ser jogador do Estrela da Amadora durante as próximas duas temporadas, com mais uma de opção, anunciou esta quarta-feira a formação que ascendeu este ano à II Liga portuguesa de futebol.

O atleta, de 22 anos, formou-se no Sporting, no União de Leiria e no Benfica, de onde saiu para os italianos do Ascoli, após alinhar maioritariamente pelo conjunto sub-23 dos encarnados, a que se acrescem seis partidas pela equipa B, tendo representado, na última época, o Potenza e o Vilafranquense, por empréstimo dos transalpinos.

Nos ribatejanos, Diogo Pinto apontou um golo em 10 encontros, na segunda metade da temporada, depois da escassa utilização em Itália, onde fez um tento em nove partidas pelo Ascoli, da segunda divisão, e apenas dois jogos pelo Potenza, da terceira.

Diogo Pinto é o 13.º reforço do Estrela da Amadora, que anunciou também os guarda-redes Nuno Hidalgo (ex-União de Santarém), Vítor São Bento (ex-Xanthi, da Grécia) e Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), os defesas Tiago Melo (ex-Anadia), Matheus Dantas (ex-Casa Pia), Mamadou Traoré (ex-Torreense) e Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom, da Polónia), os médios Aloísio (ex-Amora), Reko Silva (emprestado pelo Portimonense) e Miguel Rosa (ex-Cova da Piedade) e os avançados Fabrício Simões (ex-Feirense) e Paulinho (ex-Fafe).

A formação dos arredores de Lisboa também assegurou a continuidade dos defesas Sérgio Conceição, Zé Pedro, André Duarte e Edu Duarte e dos médios Miranda, Latón, Xavi Fernandes, Horácio Jau e Chapi Romano, assim como do treinador Rui Santos.

Já Filipe Leão, guarda-redes titular na última temporada, terminou a carreira, aos 37 anos, e passou a ser o 'team manager' da equipa, que garantiu o retorno do clube da Reboleira aos campeonatos profissionais, 11 anos depois da descida administrativa.