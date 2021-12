Diogo Pinto eleito o melhor jovem de novembro da Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Pinto, médio do Estrela da Amadora, foi eleito o melhor jovem do mês de novembro na Liga Sabseg pelo Sindicato dos Jogadores.O jogador, de 22 anos, obteve 18,29% dos votos, superando Rodrigo Martins (Mafra), que recebeu 13,38% das preferências, e Jota (Casa Pia), com 10,42%. Diogo Pinto alinhou nos dois jogos que a equipa amadorense realizou em novembro para a Liga Sabseg, contra Vilafranquense e Benfica B.