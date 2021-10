Diogo Pinto em grande já pensa na dezena de golos

O arranque de temporada tem sido de grande nível para Diogo Pinto. Tanto assim é que o médio português do Estrela da Amadora já tem em mente chegar aos 10 golos em 2021/22, segundo Record apurou.





O jogador, de 22 anos, aterrou na Reboleira esta temporada depois de se desvincular dos italianos do Ascoli e nem começou como titular da equipa então orientada por Rui Santos. Ainda assim, a verdade é que já soma oito golos em 11 encontros oficiais, sendo atualmente o melhor artilheiro da Liga Sabseg com sete golos, mais um do que Heliardo (Varzim), sem esquecer que Diogo Pinto nem sequer alinha como avançado.O jogador formado no Sporting, Benfica, União de Tomar e União de Leiria estreou-se a faturar diante do Farense com um bis, apontou um golo ao Rio Ave, também marcou no empate com a Académica e no triunfo da Taça de Portugal ao Ferreiras e brilhou ainda intensamente, com um hat-trick em apenas 12 minutos, frente ao Académico de Viseu, no passado domingo. Uma sequência de monta.Em 2020/21 estreou-se na 2ª Liga ao serviço do Vilafranquense, aceitando o repto do então técnico João Tralhão de tentar ajudar os ribatejanos na segunda metade da temporada. Uma lesão impediu maior contributo do reforço de inverno, apontando um golo em 10 partidas, e sem alinhar no último mês e meio de campeonato.