Diogo Pinto no onze do ano da Liga Sabseg

Diogo Pinto foi eleito pelos treinadores e capitães um dos melhores médios da Liga Sabseg em 2021/22. O jogador de 22 anos foi a grande figura do Estrela da Amadora, tendo sido titular em 27 das 34 jornadas, com 13 golos marcados, três deles no hat-trick mais rápido de sempre da competição.Foram 2.499 minutos ao longo da temporada e sete distinções de Homem do Jogo para Diogo Pinto.Guarda-redes - Vasco Fernandes (Casa Pia); Defesas - Vasco Fernandes (Casa Pia), Aderllan Santos (Rio Ave), Alexsandro (Chaves) e Leonardo Lelo; Médios - João Teixeira (Chaves), Guga (Rio Ave) e Diogo Pinto (E. Amadora).