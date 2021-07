Diogo Pinto pode ser o próximo reforço do Estrela da Amadora. Record sabe que clube da Reboleira está em negociações com o médio, de 22 anos, formado no Benfica e que na última época jogou no Vilafranquense, cedido pelos italianos do Ascoli.





Na última temporada, o jovem médio chegou a Vila Franca de Xira em janeiro para trabalhar com João Tralhão. Cumpriu 10 presenças e oficiais e um golo (à Oliveirense), acabando 2020/21 mais cedo, por lesão. Na primeira parte da época havia alinhado no Potenza, por empréstimo do Ascoli.