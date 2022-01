Diogo Pinto tem interessados mas só sai por 1 milhão de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Melhor marcador da liga – com 11 golos, os mesmos de Róchez (Nacional) –, Diogo Pinto está a despertar cobiça tanto a nível internacional como nacional, com destaque para emblemas da 1ª Liga.

O médio de 22 anos, um dos destaques do E. Amadora esta época, tem vários clubes interessados, entre os quais P. Ferreira e Sp. Braga. Ambos já fizeram sondagens e terão a concorrência do CSKA Sofia, que, segundo a imprensa búlgara, estará disposto a oferecer 500 mil euros pelo jovem jogador. Porém, ao Estrela ainda não chegou qualquer proposta e a SAD só admite negociar a partir do milhão de euros. Na Grécia, também existem interessados pelo camisola 11 às ordens de Ricardo Chéu.





Diogo Pinto tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão fixada nos 2 milhões de euros. Chegou esta temporada à Reboleira depois de meia temporada ao serviço do Vilafranquense, onde não acabou 2020/21 face a uma lesão.O jogador formado em Sporting e Benfica soma 12 golos em 24 jogos oficiais e está lançado para rubricar a melhor época da carreira, até a faturar. Em 2018/19, ainda ao serviço dos sub-23 das águias, apontou 18 golos em 37 partidas, um recorde à distância de seis tentos.