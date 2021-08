Diogo Salomão é o mais recente reforço do Estrela da Amadora para 2021/22. O extremo, de 32 anos, volta assim à cidade onde nasceu e ao clube no qual começou a carreira, antes de rumar aos escalões de formação do Sporting.





Após mais de um mês de negociações, com avanços e recuos, o presidente da SAD tricolor, André Geraldes, e o diretor desportivo Dinis Delgado conseguiram agora fechar o plantel com um jogador que na época passada jogou na 1ª Liga com a camisola do Santa Clara.