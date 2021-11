Dupla Paulinho/Diogo Pinto elogiada por... Bruno Fernandes

O Estrela da Amadora subiu esta época à Liga Sabseg e à 10.ª jornada encontra-se no 8º lugar, com 15 pontos, também por culpa de uma dupla goleadora composta por Diogo Pinto e Paulinho. O médio, que chegou esta época proveniente dos italianos do Ascoli, já marcou oito golos em todas as competições, enquanto o avançado ex-Fafe já soma nove tiros certeiros. E quem não deixou passar o momento foi... Bruno Fernandes.





Uma página do Instagram ligada ao universo dos tricolores brincou com a diferença de golos entre a dupla Cristiano Ronaldo/Bruno Fernandes - que contabiliza 11 golos -, no Manchester United, e a dupla Diogo Pinto/Paulinho, que tem 17 dos 22 golos da equipa esta época. "Grande dupla, essa", escreveu o internacional português, que foi logo convidado a ir à Reboleira para assistir a um dos próximos compromissos dos tricolores.