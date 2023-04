E. Amadora-B SAD, 2-0: Passo importante para a subida

O Estrela da Amadora deu este domingo mais um passo importante rumo à subida de divisão, ao vencer por 2-0 na receção à B SAD, em jogo da 29.ª jornada da Liga SABSEG.

Régis, aos 23 minutos, e um autogolo de Henrique, aos 45+1, deram os três pontos aos amadorenses, que permanecem no segundo posto, com 59 pontos, enquanto a B SAD, que viu Ageu ser expulso, aos 53, ocupa o 16.º lugar, do play-off de manutenção, com 27.

Num Estádio José Gomes muito bem composto, com forte apoio 'estrelista', Régis criou a primeira ameaça, logo aos dois minutos, numa boa entrada do Estrela da Amadora, secundada por um livre direto de Jean Felipe, aos 19, para defesa de Gonçalo Tabuaço.

O golo inaugural não tardou, com um tento do maliano Régis, a receber um passe de João Silva, a rodar e, com tempo e espaço, a bater Gonçalo Tabuaço, deixando o Estrela da Amadora ainda mais confortável no duelo e em vantagem, com 23 minutos de jogo.

A B SAD procurou reagir, mas o melhor que conseguiu, em todo o jogo, foi um remate de Fabrício ao lado, aos 28, denotando muita incapacidade ofensiva perante um Estrela da Amadora confiante e que ainda chegou ao 2-0 na primeira parte, num lance insólito.

Henrique procurava um atraso para Gonçalo Tabuaço, mas uma falha de comunicação enorme originou um autogolo caricato, com o brasileiro a fazer um 'chapéu', de cabeça, ao guarda-redes e a colocar a bola na própria baliza, aos 45+1, que 'matou' o encontro.

O segundo tempo foi disputado a um ritmo bem mais baixo, com o jogo totalmente sob controlo dos amadorenses, sobretudo depois de Ageu ter sido expulso por acumulação de amarelos, aos 53, que deixou os 'azuis' a jogar com menos uma unidade em campo.

A partida foi-se 'arrastando' até final, sem ocasiões relevantes junto das balizas, mas o Estrela da Amadora ficou sempre mais perto de ampliar o resultado do que a B SAD de reduzir, podendo fazê-lo aos 84, num remate cruzado de Vitó para defesa de Tabuaço.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora -- BSAD, 2-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Régis, 23 minutos.

2-0, Henrique, 45+1 (própria baliza).

Equipas:

- Estrela da Amadora: Brígido, Gaspar, Miguel Lopes, Mansur, Jean Felipe (Hevertton, 66), Guzmán (Latyr Fall, 62), Vitó, João Reis (Balbúrdia, 80), Ronald (Capita, 80), Régis (Diogo Salomão, 62) e João Silva.

(Suplentes: António Filipe, Hevertton, Rui Correia, Omurwa, Latyr Fall, Balbúrdia, Capita, Diogo Salomão e Isnaba).

Treinador: Sérgio Vieira.

- B SAD: Gonçalo Tabuaço, Boni, António Montez, John Kelechi, Bernardo Caldeira, Braima (Fofana, 66), Ageu, Samuel Lobato (Chico, 71), Henrique (Jójó, 66), João Lima (Saramago, 71) e Fabrício (Yaya, 55).

(Suplentes: Dylan Silva, Álvaro Ramalho, Jójó, Coxixo, Fofana, Yaya, Chico e Saramago).

Treinador: Zé Pedro.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Braima (16), Guzmán (16) e Ageu (37 e 53). Cartão vermelho por acumulação para Ageu (53).

Assistência: 3.207 espetadores.