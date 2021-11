E. Amadora tem "princípio de entendimento" para protocolo com Ajax "sem paralelo em Portugal"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estrela da Amadora estabeleceu um "princípio de entendimento" para um protocolo "sem paralelo em Portugal" com os campeões holandeses do Ajax, anunciou esta segunda-feira o clube que milita na Liga Sabseg, uma parceria já anteriormente avançada por Record

O presidente da SAD dos tricolores, André Geraldes, deslocou-se a Amesterdão, onde "iniciou conversações para estabelecer um protocolo sem paralelo em Portugal com a maior escola de formação de futebol do mundo", explicou o clube, nas redes sociais.

"Depois de algumas reuniões e vários contactos, e após conhecer pessoalmente métodos de trabalho e infraestruturas do clube holandês, ficou estabelecido um princípio de entendimento com o clube e com parceiros importantes para aquilo que pode ser o futuro promissor deste protocolo", concluíram os amadorenses.

A equipa da Reboleira ocupa atualmente o sétimo lugar na Liga Sabseg, com 16 pontos, após 11 jornadas realizadas, e prepara a visita ao primodivisionário Vizela, em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal, no próximo sábado, às 14 horas.