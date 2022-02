Estrela acusa Trofense de ameaças de morte e assédio sexual

O Estrela da Amadora reagiu esta sexta-feira à notícia que dá conta que o team manager do Trofense terá sido agredido pelo diretor de segurança dos amadorenses, apontando a ameaças de morte e assédio sexual por parte da presumível vítima, Pedro Rúben Carvalho, no jogo da primeira volta entre as duas formações."No jogo da 1ª volta entre Trofense e Estrela da Amadora houve ameaças de morte a três elementos da estrutura e assédio sexual a uma funcionária por parte deste diretor do Trofense. O Estrela vai esperar pelo comunicado do Trofense para responder também em comunicado, mas irá junto da Liga, FPF e Polícia de Segurança Pública denunciar não só as ameaças de morte, mas sobretudo a questão do assédio sexual", contou fonte do Estrela a