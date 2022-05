Estrela da Amadora anuncia oito saídas

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CF Estrela da Amadora, SAD (@estrelaamadorasad)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CF Estrela da Amadora, SAD (@estrelaamadorasad)

O Estrela da Amadora anunciou esta terça-feira a saída de oito jogadores do plantel principal: dois chegaram a acordo para rescisão amigável e outros seis ao fim dos respetivos contratos.Tiago Melo e Edu Duarte abandonam a equipa da 2.ª Liga, tal como o Estrela revelou, mediante "acordo para a rescisão amigável do contrato em vigor". Já Miguel Rosa, Reko, Nuno Hidalgo, Lubega, Fabrício Simões e Afonso Figueiredo estão de saída depois de terem terminado contrato e do clube ter decidido não renovar os respetivos vínculos.O Estrela da Amadora, recorde-se, terminou a 2.ª Liga na 14.ª posição, um ponto à frente do 16.º lugar do playoff, garantindo assim a permanência.