Estrela da Amadora anuncia Papalelé como quarta contratação do dia

O avançado cabo-verdiano Papalelé é a quarta contratação anunciada esta sexta-feira pelo Estrela da Amadora, da Liga SABSEG, que já totaliza nove reforços e 17 saídas confirmadas do plantel do clube da Reboleira.

Proveniente do Montalegre, da Liga 3, na qual apontou seis golos em 26 encontros, o futebolista, de 24 anos, juntou-se às contratações dos defesas João Reis e Shinga e do avançado Gustavo Henrique, para além da renovação do português Miguel Lopes.

Papalelé é internacional por Cabo Verde, tendo feito dois tentos em três partidas pelos 'tubarões azuis', contando igualmente com passagens pelo Leixões e FC Porto B, onde teve a sua primeira experiência em solo nacional, depois de se estrear no Mindelense.

Liderados pelo treinador Sérgio Vieira - a escolha da SAD amadorense para o lugar que foi de Ricardo Chéu na última temporada -, o Estrela da Amadora irá iniciar os treinos no sábado, com uma sessão aberta aos adeptos, pelas 09:30, no Estádio José Gomes.

O atleta junta-se aos guarda-redes António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora FC), defesas Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora) e avançados Gustavo Henrique (ex-Penafiel) e Yuri Jonathan (ex-Capivariano, do Brasil) como reforços dos 'estrelistas'.

O Estrela da Amadora já se despediu de 17 atletas: Nuno Hidalgo, Diogo Santos, Sérgio Conceição (Seraing, Bélgica), Tiago Melo (Vitória de Setúbal), André Duarte (U. Craiova, Roménia), Anthony Correia (Vilafranquense), Edu Duarte (São João de Ver), Afonso Figueiredo, Traoré (FK Vojvodina, Sérvia), Latón (Varzim), Reko (Torreense), Chapi, Xavi Fernandes (Belenenses), Diogo Pinto (Casa Pia), Miguel Rosa, Fabrício e Edrisa Lubega.

Depois do 14.º posto da última edição, com 37 pontos, o Estrela da Amadora estreia-se na Liga SABSEG 2022/23 com uma visita ao Feirense, no fim de semana de 6 e 7 de agosto.