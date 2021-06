Estrela da Amadora arranca a época com 12 jogadores em exames médicos

O Estrela da Amadora deu o pontapé de saída na nova temporada esta terça-feira com a realização dos obrigatórios exames médicos e o primeiro dia contou já com 12 jogadores. Para quarta-feira está reservada mais uma bateria de testes com os restantes oito futebolistas. A equipa irá depois treinar no Estádio José Gomes, às ordens de Rui Santos, até ao próximo dia 9 de julho.





Entre os dias 9 e 14 do próximo mês, os tricolores vão estagiar no Algarve, local onde também vão realizar alguns jogos particulares (com adversários ainda por divulgar).Nessa altura, a equipa orientada por Rui Santos já terá à disposição os nove reforços já confirmados (e, eventualmente, uma ou outra cara nova que possa chegar entretanto): Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), Nuno Hidalgo (ex-U. Santarém), Tiago Melo (ex-Anadia), Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia), Matheus Dantas (ex-Casa Pia), Aloísio Genézio (ex-Amora), Reko (ex-Portimonense), Paulinho (ex-Fafe) e Fabrício Simões (ex-Feirense).Entretanto, fonte próxima da SAD do Estrela da Amadora garantiu aque Joca, médio vinculado ao Leixões, não entra nas contas para 2021/22. A reação surgiu na sequência da notícia que dá conta deentre os tricolores e o clube de Matosinhos, agora por Joca, depois de o Leixões ter 'agarrado' em definitivo Diogo Leitão, jogador que esteve cedido ao Estrela na última temporada e que já teria um acordo para continuar quando o clube nortenho fez uma proposta para resgatá-lo em definitivo."Só entendemos alguma informação nesse sentido com o objetivo de alguém querer simular guerras com outros clubes e justificar o injustificável. Não vão ter publicidade à conta do Estrela", afirmou a referida fonte.