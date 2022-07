Estrela da Amadora assegura Ronald, o 10.º reforço para a nova temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado brasileiro Ronald, que estava ao serviço do Guarani, vai jogar no Estrela da Amadora na temporada 2022/23, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga Sabseg.



"A 'ginga' brasileira chegou à Reboleira", assinalaram os amadorenses, num breve nota divulgada nas redes sociais, sem revelar os contornos do negócio ou a duração do contrato assinado com o jogador brasileiro.

Ronald, de 21 anos, é o 10.º reforço do Estrela da Amadora para a nova temporada, na qual será orientado por Sérgio Vieira.

António Filipe (ex-Nacional), Guilherme Fernandes (ex-Amora), Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim), Shinga (ex-Juventude de Évora), Papalelé (ex-Montalegre), Gustavo Henrique (ex-Penafiel) e Yuri Jonathan (ex-Capivariano) são os restantes jogadores assegurados pelos estrelistas neste mercado.