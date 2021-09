Estrela da Amadora autorizado a jogar no José Gomes

O Estrela da Amadora poderá continuar a utilizar o Estádio José Gomes, na Reboleira, como a sua casa até ao final da presente época. A permanência do clube nas instalações foi aprovada após a Assembleia de Credores, ocorrida na manhã de hoje, e terá um aumento dos custos na ordem dos 150%.





"Ficou definido ainda que o Administrador da Insolvência terá a incumbência de realizar um novo leilão da totalidade dos bens que compõem a massa insolvente e, caso a venda não se concretize, proceder-se-á à venda dos lotes em separado: Estádio e Bingo", pode ler-se no comunicado emitido pelos tricolores.A SAD liderada por André Geraldes acrescentou que: "Foi com alguma estranheza e tristeza que o Clube e a SAD viram o não reconhecimento dos imensos trabalhos de melhoramento realizados no Estádio José Gomes que permitiram, por exemplo, a realização no dia de hoje de um jogo internacional, trabalho esse que poderá vir a ser em vão, caso sejamos obrigados a abandonar as instalações."