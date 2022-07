Estrela da Amadora conquista troféu José Gomes ao bater o Petro de Luanda

O Estrela da Amadora conquistou este domingo a segunda edição do Troféu José Gomes ao receber e vencer os campeões angolanos Petro de Luanda, por 3-0, num encontro que serviu de apresentação da equipa aos adeptos tricolores.



Gustavo Henriques inaugurou o marcador aos 23 minutos e, aos 27, Paulinho levou o Estrela da Amadora a vencer por 2-0 ao intervalo. Papalelé, aos 90+2, selou o resultado.

Ainda antes do apito inicial do árbitro setubalense André Narciso, os 'tricolores' apresentaram um a um os jogadores que compõem atualmente o plantel, com destaque para Kialonga Gaspar, oriundo do Sagrada Esperança, que foi oficialmente anunciado como reforço, o 19.º até hoje.

Perante os campeões angolanos, o Estrela da Amadora entrou melhor no jogo, com Ronald, aos sete minutos, e Rui Correia, aos 11, a tentarem a sorte, contudo a bola não acertou no alvo.

Mais tecnicista, o Petro de Luanda dava a entender que se quisesse carregar no acelerador poderia causar estragos na bem organizada defesa do Estrela da Amadora, mas os comandados de Sérgio Vieira não se amedrontaram e, aos 23 minutos, Gustavo Henriques inaugurou o marcador, a passe de Ronald.

Ainda a equipa de Luanda se estava a reorganizar e já Paulinho fazia o 2-0 para a formação amadorense, num passe rasgado do central Miguel Lopes, da zona defensiva, que serviu o atacante português, aos 27 minutos.

Na segunda parte, o treinador Alexandre Santos mudou o figurino da equipa, aproveitou para rodar os elementos, inclusive retirou e voltou a colocar em campo o lateral Pedro Bondo, mas o Estrela soube colocar gelo no jogo.

Na ponta final, os angolanos começaram a crescer no encontro, com alguns jogadores dos 'tricolores a apresentarem sinais de desgaste, como aconteceu com Paulinho, aos 75 minutos, que desistiu de uma jogada de ataque rápido para não contrair uma lesão muscular na coxa direita.

Sérgio Vieira apenas mexeu na equipa aos 85 minutos, quando colocou em campo Luan Capanni, Diogo Salomão e Papalelé, jogador que selaria ao resultado, aos 90+2, com um 'voo picado' de cabeça batendo o guarda-redes Benny.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora-Petro de Luanda, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Gustavo Henriques, 23 minutos.

2-0, Paulinho, 27.

3-0, Papalelé, 90+2.

Equipas:

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Miguel Lopes, Rui Correia, Lucão, Jean Filipe, João Reis, Mário Balbúrdia, Ronald, Aloísio, Paulinho e Gustavo Henriques.

Jogaram ainda: Luan Capanni, Papalelé e Diogo Salomão.

Treinador: Sérgio Vieira.

- Petro de Luanda: Wellington, Pedro Bondo, Pedro Pinto, Mindinho, Eddie, Soares, Ito, Jaredi, Yano, Tiago Almeida e Anderson. Jogaram ainda: Benny, Karanga, Gilberto, Cabibi, Carlinhos, Vidinho, Gleison Moreira, Diógenes, Erico e Maranata.

Treinador: Alexandre Santos.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Vidinho (55), Soares (57) e Ronald (57).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores.