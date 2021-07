Estrela da Amadora contrata Edrisa Lubega por empréstimo

O avançado ugandês Edrisa Lubega reforçou o Estrela da Amadora, por empréstimo, com opção de compra, dos estónios do Paide LM, anunciou este sábado o clube tricolor nas redes sociais.

O ponta de lança, de 23 anos, é internacional pelo Uganda em 13 ocasiões e, na última temporada, esteve cedido aos checos do 1.FK Pribram, onde marcou dois golos em nove jogos, após um golo em apenas uma partida pelo Paide LM no início da época.

Edrisa Lubega iniciou a carreira de futebolista no Proline FC, do seu país natal, tendo rumado aos austríacos do Floridsdorfer FC e do SV Ried, também por empréstimo do clube africano, antes de ser contratado pelo Paide LM e apontar 14 golos em 27 jogos.

Para o setor defensivo, o Estrela da Amadora contratou os guarda-redes Nuno Hidalgo (ex-União de Santarém), Vítor São Bento (ex-Xanthi, da Grécia) e Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), bem como os defesas Tiago Melo (ex-Anadia), Matheus Dantas (ex-Casa Pia), Mamadou Traoré (ex-Torreense) e Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom, da Polónia).

No centro do terreno, a equipa já se reforçou com os médios Aloísio Souza (ex-Amora), Reko Silva (emprestado pelo Portimonense) e Diogo Pinto (ex-Ascoli, de Itália), enquanto, para o ataque, são 'caras novas' Miguel Rosa (ex-Cova da Piedade), Gonçalo Maria (ex-Cova da Piedade), Fabrício Simões (ex-Feirense) e Paulinho (ex-Fafe).

A formação dos arredores de Lisboa também assegurou a continuidade dos defesas Sérgio Conceição, Zé Pedro, André Duarte e Edu Duarte, dos médios Miranda, Latón, Xavi Fernandes, Horácio Jau e Chapi Romano e do avançado Leandro Tipote, tendo renovado também com o treinador Rui Santos, após garantir o retorno do clube da Reboleira aos campeonatos profissionais, 12 anos depois da descida administrativa.

O primeiro jogo oficial do Estrela da Amadora está aprazado para 24 de julho, às 15:30, na receção ao Vizela, a contar para a primeira fase da Taça da Liga, com o vencedor a receber Penafiel ou Moreirense na segunda ronda da competição.

Já a estreia na Segunda Liga efetuar-se-á em 8 de agosto, a partir das 11h, desta feita diante do Mafra, em jogo também agendado para o Estádio José Gomes, na Amadora.