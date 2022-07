Estrela da Amadora contrata guarda-redes Bruno Brígido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes brasileiro Bruno Brígido é reforço do Estrela da Amadora para a temporada 2022/23 na Liga Sabseg, proveniente do Feirense, do mesmo escalão, anunciou esta quinta-feira o conjunto da Reboleira, nas redes sociais.

Após quatro épocas ao serviço dos fogaceiros, nas quais totalizou 72 partidas oficiais - 25 delas na temporada transata -, o guarda-redes, de 31 anos, ruma agora à equipa orientada pelo novo treinador Sérgio Vieira, que substituiu Ricardo Chéu no comando.

Bruno Brígido representou, no Brasil, Criciúma, Coritiba, XV de Piracicaba e Guarani, antes de se aventurar em território luso, no qual se encontra desde a época 2018/19.

É a 11.ª contratação dos tricolores para a próxima época, juntando-se aos colegas de posição António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora), defesas Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora) e avançados Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Ronald (ex-Guarani, Brasil), Papalélé (ex-Montalegre) e Yuri Jonathan (ex-Capivariano, Brasil).

Por sua vez, abandonaram o 14.º classificado na última edição da Liga Sabseg 17 jogadores: Nuno Hidalgo (Académica), Diogo Santos, Sérgio Conceição (Seraing, Bélgica), Tiago Melo (Vitória de Setúbal), André Duarte (Universitatea Craiova, Roménia), Anthony Correia (Vilafranquense), Edu Duarte (São João de Ver), Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré (FK Vojvodina, Sérvia), Latón (Varzim), Reko Silva (Torreense), Chapi Romano, Xavi Fernandes (Belenenses), Diogo Pinto (Casa Pia), Miguel Rosa, Fabrício e Lubega.

O Estrela da Amadora tem a estreia oficial na Liga Sabseg 2022/23 agendada para o fim de semana de 06/07 de agosto, com uma visita ao reduto do Feirense, na primeira ronda.