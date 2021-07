Estrela da Amadora contrata Vítor São Bento

O Estrela da Amadora contratou o guarda-redes português Vítor São Bento, que representou os gregos do Xanthi nas duas últimas temporadas, anunciou esta segunda-feira o clube que ascendeu este ano à 2.ª Liga.

Vítor São Bento efetuou 18 encontros oficiais ao serviço do Xanthi nas duas épocas passadas na Grécia, na única experiência no estrangeiro do guarda-redes, com formação dividida entre Varzim, Aves, Sp. Braga e Santa Maria.

O futebolista, de 28 anos, estreou-se como sénior no Varzim, numa ocasião, passando depois por Santa Eulália, Farense, Nacional, tendo realizado dois jogos na I Liga, e Sp. Covilhã, último clube português onde jogou antes de rumar ao Xanthi.

O conjunto amadorense já contratou os guarda-redes Nuno Hidalgo (ex-União de Santarém) e Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), os defesas Tiago Melo (ex-Anadia), Mamadou Traoré (ex-Torreense), Matheus Dantas (ex-Casa Pia) e Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom, da Polónia), os médios Aloísio (ex-Amora) e Reko Silva (emprestado pelo Portimonense) e os avançados Fabrício Simões (ex-Feirense) e Paulinho (ex-Fafe).

O Estrela da Amadora também assegurou a continuidade dos defesas Sérgio Conceição, Zé Pedro, André Duarte e Edu Duarte e dos médios Miranda, Latón, Xavi Fernandes, Horácio Jau e Chapi Romano, assim como do treinador Rui Santos.

Já Filipe Leão, guarda-redes titular na última temporada, terminou a carreira, aos 37 anos, e passou a ser o 'team manager' da equipa, que garantiu o retorno do clube da Reboleira aos campeonatos profissionais, 11 anos depois da descida administrativa.