O Estrela da Amadora reagiu, em comunicado, às acusações do Trofense relacionadas com alegadas agressões ao seu team manager, Pedro Rúben Carvalho, pelo diretor de segurança do clube da Reboleira. O episódio terá ocorrido ontem, no hotel onde a comitiva do clube nortenho ficou instalada, em Lisboa, para o jogo de hoje com o Casa Pia.





Na nota oficial, a SAD do Estrela garante "não ter qualquer conhecimento de nenhuma situação de violência que envolva alguns dos seus colaboradores" e "demarca-se e repudia todo o tipo de agressões e violência." Os responsáveis do clube da Amadora vê ainda "estranheza" no facto de o Trofense envolver o nome dos dois clubes "em assuntos que alegadamente são estritamente pessoais entre os envolvidos".

"Em virtude das notícias que vieram a público acerca dos acontecimentos através do C.D. Trofense, o C.F. Estrela da Amadora garante não ter qualquer conhecimento de nenhuma situação de violência que envolva alguns dos seus colaboradores.



O Estrela da Amadora demarca-se e repudia todo o tipo de agressões e violência.



É com estranheza que o clube vê a direção do CD Trofense envolver o seu nome em assuntos que alegadamente são estritamente pessoais entre os envolvidos no sucedido, e que a terem acontecido, foram fora do âmbito desportivo e das boas relações que sempre existiram entre ambos os clubes.



Contudo, internamente, iremos averiguar o sucedido e se existe consequências institucionais a retirar sobre esse assunto, bem como tomar as medidas que acharmos convenientes na defesa do bom nome da nossa instituição, da nossa estrutura e do futebol."