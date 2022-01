Estrela da Amadora e o avançado Bruno Gonçalves rescindem contrato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estrela da Amadora rescindiu o contrato com o avançado Bruno Gonçalves, de forma amigável, anunciou esta quarta-feira o emblema que é nono classificado da 2ª Liga portuguesa de futebol, nas redes sociais.

"A SAD do Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o atleta Bruno Gonçalves para rescisão amigável do contrato em vigor. Desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais ao Bruno", escreveram os tricolores.

O extremo, de 21 anos, chegou esta temporada ao conjunto amadorense, mas apenas realizou um total de 58 minutos, divididos em quatro jogos, nos quais contabilizou até uma expulsão, na sua primeira experiência em Portugal, depois de uma ainda curta carreira, na qual passou, como sénior, pelas equipas francesas US Lusitanos e Paris FC.

O clube da Reboleira totaliza 26 pontos em 18 jornadas na II Liga, que o colocam na nona posição da tabela classificativa, recebendo no domingo, a partir das 19h30, o Trofense, 11.º posicionado, com 21 pontos, no Estádio José Gomes, na Amadora.