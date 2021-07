O Estrela da Amadora anunciou esta quinta-feira o cancelamento do encontro com o Sporting, que serviria para disputar a primeira edição do Troféu José Gomes. A partida, refira-se, iria contar com a presença dos Sub-23 dos leões.









Segundo a nota do emblema da Reboleira, a decisão foi tomada pela turma de Alvalade e comunicada esta quinta-feira. No seu comunicado, o Estrela assume-se surpreendido e promete tirar "as devidas ilações desta decisão, tendo sempre a perfeita consciência, que uma instituição como o Sporting Clube de Portugal, os seus sócios e adeptos, estará sempre acima de qualquer dirigente."