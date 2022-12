Estrela da Amadora faz paródia com Cristina Ferreira: «Nunca duvidámos»

Cristina Ferreira revelou no domingo aos concorrentes do Big Brother alguns detalhes sobre o panorama futebolístico atual sendo que, acabou por citar Vitória de Guimarães e Estrela da Amadora em jeito de brincadeira.Os vimaranenses não gostaram e responderam desde logo nas redes sociais. Esta segunda-feira, num registo com humor à mistura, os amadorenses adulteraram o discurso da apresentadora da TVI, sublinhando-lhe a paixão (a brincar) pelos tricolores."Nunca duvidámos, Cristina. O clube do teu coração tem as portas abertas para ti", escreveu o emblema que milita na Liga Sabseg.Refira-se que durante a gala de ontem, a fã confessa do Benfica e do Atlético Clube da Malveira explicou o que se passou no Mundial de futebol. "Não passámos nós [Portugal], não passou o Brasil, não passou a Alemanha... Não passaram assim uma série de equipas daquelas que previsivelmente [poderiam vencer]. Espanha também não passou. A final vai ser entre o Estrela da Amadora e o Vitória de Guimarães", gracejou a apresentadora da TVI.