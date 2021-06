O Estrela da Amadora anunciou a renovação do contrato de Hélder Latón por mais duas temporadas, ou seja, até junho de 2023. Trata-se do terceiro jogador a ampliar a ligação aos tricolores, depois de Xavier Fernandes (2023) e Horácio Jau (2023).





Formado no Agualva, e ainda com passagens pelos escalões de formação de Real e Chaves, Latón, de 22 anos, começou a carreira sénior no Chaves Satélite, passando, depois, por Alcorcón B (Espanha) e Sintra Football, antes de transitar para o Estrela após a fusão dos dois emblemas.Em 2020/21, o médio, que marcou três golos, fez um total de 31 jogos, divididos por Campeonato de Portugal (25), Taça de Portugal (5) e 3ª divisão da Associação de Futebol de Lisboa (1) - aqui pela equipa B do Estrela da Amadora.