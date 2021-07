Estrela da Amadora: Horácio Jau renova por mais duas temporadas

O Estrela da Amadora continua a construir o plantel para o regresso aos campeonatos profissionais e, nesse sentido, anunciou a renovação de contrato com o médio Horácio Jau por mais duas temporadas, ou seja, até junho de 2023.O jovem jogador guineense, de 23 anos, vai, assim, estrear-se nos campeonatos profissionais, depois de ter atuado dois anos no Campeonato de Portugal - com as camisolas de Sintra Football e Estrela da Amadora. Horácio Jau chegou a Portugal em 2016, proveniente do Bissau e Benfica, para representar o Real.Em 2020/21, o médio realizou 26 jogos - 20 no Campeonato de Portugal, cinco na Taça de Portugal e um na 3ª divisão da AF Lisboa (pela equipa B) - e marcou três golos.