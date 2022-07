Estrela da Amadora iniciou pré-época perante 250 adeptos no Estádio José Gomes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estrela da Amadora iniciou este sábado os trabalhos de pré-temporada com um treino aberto ao público no Estádio José Gomes, um dia após a SAD tricolor ter garantido a compra definitiva do recinto da Reboleira.

O treinador Sérgio Vieira orientou uma sessão matinal seguida de perto por cerca de 250 sócios e adeptos, que durou perto de duas horas.





Estiveram no relvado 23 jogadores, 8 dos quais do plantel sub-23. Nota para a presença de oito dos nove reforços já garantidos: os guarda-redes António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora FC), os defesas Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e os avançados Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Yuri Jonathan (ex-Capivariano, do Brasil) e Papalelé (ex-Montalegre). O lateral Shinga (ex-Juventude de Évora) esteve ausente.

Plantel (provisório) para 2022/2023:

- Guarda-redes: Gonçalo Tabuaço, Bruno Brígido (ex-Feirense), António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora).

- Defesas: Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Miguel Lopes, Afonso Pinto, Rui Correia (ex-Nacional) e João Reis (ex-Varzim).

- Médios: Aloísio Souza e Maestro.

- Avançados: Ricardo Schutte, Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Papalelé (ex-Montalegre), Diogo Salomão, Paulinho e Yuri Jonathan (ex-Capivariano).