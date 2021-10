Estrela da Amadora lança projeto que junta antigas glórias como embaixadores

O Estrela da Amadora lançou esta terça-feira um projeto que junta ex-futebolistas e glórias como embaixadores do clube, que estarão próximos do presidente da SAD, André Geraldes, e funcionarão como conselho consultivo desportivo.

O projeto terá a participação de 11 embaixadores, com o objetivo de aproximarem os sócios e adeptos do Estrela da Amadora do clube, tornando-se rostos visíveis de ações de marketing, de responsabilidade social, de aproximação a escolas, entre outras ideias.

Para já, foram anunciados os primeiros quatro nomes: os ex-defesas e internacionais portugueses José Calado, Jorge Andrade e Abel Xavier, bem como o ex-ponta de lança brasileiro Gaúcho, com os restantes sete nomes a serem anunciados em distintos momentos.

Jorge Andrade, de 43 anos, e Abel Xavier, de 48, são produtos da formação do clube, estreando-se como seniores, o primeiro em 1997/98, e o segundo em 1989/90, antes de ingressarem no FC Porto e Benfica, respetivamente, onde se evidenciaram mais.

Calado, de 47 anos, alinhou no Estrela da Amadora entre 1992/93 e 1994/95, antes de ir para o Benfica, enquanto Gaúcho jogou cinco épocas, de 1996/97 a 2000/01, com um empréstimo aos espanhóis do Ourense pelo meio, na temporada de 1998/99.

Entre os futuros nomes que podem aderir ao projeto, o líder da SAD estrelista, André Geraldes, pretende incluir no leque de embaixadores o atual treinador do Benfica, Jorge Jesus, natural da Amadora e antigo jogador e técnico da formação da Reboleira.

O Estrela da Amadora ocupa a 12.ª posição da Liga Sabseg, com oito pontos, e recebe o Académico de Viseu, oitavo, com 10 pontos, na oitava jornada, num encontro agendado para o próximo domingo, às 19:30, no Estádio José Gomes, na Amadora.