Estrela da Amadora-Leixões, 1-0: golo ao cair do pano traz justiça ao marcador

O Estrela de Amadora venceu este sábado o Leixões, por 1-0, em jogo da sétima jornada da 2ª Liga de futebol, que ficou apenas decidido nos derradeiros minutos, com um bom golo de Paulinho para o emblema tricolor.

Numa partida disputada no Estádio José Gomes com uma assistência já sem restrições devido à pandemia covid-19 e a rivalizar com os números de alguns jogos do primeiro escalão (1.897 espetadores), a equipa comandada por Ricardo Chéu foi a que mais dominou e procurou os três pontos, mas teve de porfiar até aos 89 minutos, quebrando finalmente a resistência do conjunto orientado por José Mota.

Curiosamente, o Leixões até teve uma boa entrada no jogo e dispôs da primeira ocasião, aos quatro minutos, mas o guardião Gonçalo Tabuaço estava atento e evitou um percalço logo a abrir. Os anfitriões reagiram bem à ameaça e iniciaram o ataque à baliza de Beunardeau com um remate perigoso de Madson.

Embora tenha ainda havido algum equilíbrio na primeira parte, o Estrela, graças a boas combinações e uma assinalável intensidade, esteve sempre mais perto do golo e Chapi e Anthony Correia estiveram perto de marcar antes do intervalo.

Porém, a entrada para o segundo tempo foi o melhor indício da determinação amadorense, com Madson e Diogo Pinto, aos 47 e 48, respetivamente, a desperdiçarem as melhores oportunidades do jogo até então.

Instalado no meio-campo do Leixões, o Estrela voltaria a ficar perto do golo aos 62 num espetacular remate de Sérgio Conceição de fora da área para uma assombrosa defesa de Beunardeau.

O nulo era já um castigo pesado para a formação da casa, que viu ainda Miguel Rosa falhar outra oportunidade aos 87, mas aos 89, numa transição rápida, Paulinho ganhou espaço diante da área e atirou forte e colocado para o 1-0, colocando justiça e um ponto final no marcador.

Com este triunfo, o Estrela da Amadora dá um salto na classificação, ao ascender ao nono lugar, com oito pontos, os mesmos que o Leixões, que caiu agora para a 11.ª posição.





Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora -- Leixões, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Paulinho, 89 minutos.

Equipas:

Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Sérgio Conceição, André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré (Reko, 90) Chapi (Miguel Rosa, 78), Diogo Pinto (Miranda, 90+1), Madson (Matheus Dantas, 90+1), Diogo Salomão (Tipote, 72) e Paulinho.

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Reko, Tiago Melo, Bruno Gonçalves, Miranda, Matheus Dantas, Miguel Rosa e Tipote).

Treinador: Ricardo Chéu.

Leixões: Beunardeau, Coronas (Seck, 90+1), Léo Bolgado, Gustavo França, Luisinho, Nduwarugira (Mory Bamba, 90+1), Ben Hassan, Diogo Leitão (Sapara, 65), Kiki (George, 65), Jefferson Encada (Oliveira, 78) e Wendel.

(Suplentes: Stefanovic, Sapara, George, Yuri, Mory Bamba, Oliveira, Calasan, Seck e João Amorim).

Treinador: José Mota.





Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luisinho (17), Coronas (28), Paulinho (31), Diogo Pinto (45+1), Mamadou Traoré (57) e George (79).

Assistência: 1.897 espetadores.