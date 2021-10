Estrela da Amadora oficializa guarda-redes italiano Francesco Anacoura

O Estrela da Amadora contratou o guarda-redes italiano Francesco Anacoura, que se encontrava sem clube depois de abandonar o Marítimo, anunciou esta quinta-feira a equipa que milita na 2.ª Liga.

O último clube de Anacoura, de 27 anos, foi a formação insular, mas apenas alinhou nos sub-23, em 15 jogos, em 2019/20, na sequência de uma passagem de duas épocas pelo Cova da Piedade, onde fez 17 jogos pelo conjunto principal e três pelos sub-23.

O guarda-redes dividiu a formação entre Inter Milão, Pavia, Parma e Juventus, clube que o emprestou a Cuneo, Pro Vercelli, Pontedera, Rimini, Casertana e Ancona, antes de ingressar no futebol português, tendo agora a terceira experiência, nos 'tricolores'.

No 12.º lugar, com oito pontos, ao fim de sete jornadas, o Estrela da Amadora recebe no domingo o Académico de Viseu, oitavo, com 10, no Estádio José Gomes, na Amadora.