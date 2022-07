Estrela da Amadora oficializa três contratações e uma renovação

O Estrela da Amadora oficializou esta sexta-feira os defesas João Reis e Shinga e o avançado Gustavo Henrique como reforços do clube da Liga Sabseg, que também renovou com o lateral Miguel Lopes.

O português João Reis e o sul-africano Shinga atuam ambos na lateral esquerda, sendo o primeiro, de 30 anos, oriundo do Varzim, despromovido à Liga 3, onde fez 33 jogos, depois de passar por Desportivo de Chaves, Tondela, Santa Clara, Farense e Louletano.

Já Shinga, de 22 anos, chega do Juventude de Évora, do Campeonato de Portugal, onde totalizou 23 encontros na última temporada, contando também com experiências pelo Pinhalnovense e pelas equipas de juniores e de sub-23 do 'histórico' Vitória de Setúbal.

O brasileiro Gustavo Henrique, que atua pelos flancos atacantes, tem 23 anos e assina pelo Estrela da Amadora após uma época em que pouco jogou no Penafiel, da Liga Sabseg - um golo em quatro jogos -, embora tenha sido titular no ano 2020/21, na altura cedido aos durienses pelos canarinhos do Grémio Anápolis, com quatro tentos em 33 jogos.

O dianteiro conta também com breves passagens pelos sub-23 do Sporting de Braga e pelos brasileiros do Anápolis, em ambos cedido pelo Grémio Anápolis, e pelo Trindade.

Por outro lado, o conjunto tricolor, que hoje iniciou a preparação da próxima época desportiva, com os habituais testes médicos e físicos, anunciou a renovação do vínculo contratual com o experiente internacional português Miguel Lopes, defesa direito com 35 anos que, no último ano, chegou a meio da temporada e alinhou em 11 encontros.

Com formação dividida entre Oriental, Olivais e Moscavide e Alverca, o jogador alinhou em Benfica B, Operário Lagoa, Rio Ave, FC Porto, Sporting de Braga e Sporting como sénior, contando com aventuras nos espanhóis do Bétis e do Granada, nos franceses do Lyon e nos turcos do Akhisar e do Kayserispor, antes de assinar pelos amadorenses.

Liderados pelo treinador Sérgio Vieira - a escolha da SAD amadorense para o lugar que foi de Ricardo Chéu na última temporada -, o Estrela da Amadora irá iniciar os treinos no sábado, com uma sessão aberta aos adeptos, pelas 09:30, no Estádio José Gomes.

Os três reforços juntam-se aos guarda-redes António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora FC), defesas Rui Correia (ex-Nacional) e Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã) e avançado Yuri Jonathan (ex-Capivariano, do Brasil) como as caras novas.

O Estrela da Amadora já se despediu de 17 atletas: Nuno Hidalgo, Diogo Santos, Sérgio Conceição (Seraing, Bélgica), Tiago Melo (Vitória de Setúbal), André Duarte (U. Craiova, Roménia), Anthony Correia (Vilafranquense), Edu Duarte (São João de Ver), Afonso Figueiredo, Traoré (FK Vojvodina, Sérvia), Latón (Varzim), Reko (Torreense), Chapi, Xavi Fernandes (Belenenses), Diogo Pinto (Casa Pia), Miguel Rosa, Fabrício e Edrisa Lubega.

Depois do 14.º posto da última edição, com 37 pontos, o Estrela da Amadora estreia-se na Liga Sabseg 2022/23 com uma visita ao Feirense, no fim de semana de 6 e 7 de agosto.