Estrela da Amadora perspetiva melhor casa da época

O encontro entre o Estrela da Amadora e o Nacional, deste sábado, às 17h, pode vir a entrar para os registos de melhor assistência de público da temporada não só do próprio clube, mas também da Liga Sabseg.Os tricolores têm levado a cabo várias iniciativas para chamar o maior número de adeptos ao estádio José Gomes, uma vez que, em caso de triunfo sobre os insulares, sentenciarão praticamente a permanência no segundo patamar no futebol português. Recorde-se que esta foi a época de regresso do histórico emblema da Amadora às competições profissionais.O presidente da SAD André Geraldes assumiu a campanha, que visa estar em contacto direto com a população da Reboleira e restantes adeptos do Estrela para que haja uma mobilização geral, de forma que se transforme numa onda de apoio ao conjunto orientado por Ricardo Chéu.Para tal acontecer, o clube aproveita a época festiva relacionada com as comemorações pascais e a hora apelativa para a realização do encontro, que são dois pontos que podem correr a favor dos tricolores. Os jovens também não foram esquecidos nesta iniciativa e, nos últimos dias, o clube fez questão de deslocar-se a várias escolas para convidar os estudantes da região a apoiarem o Estrela da Amadora. Se a isto juntarmos o facto de os atletas da formação tricolor também estarem mobilizados para a partida de sábado, então a hipótese de casa cheia ganha cada vez mais força.Sendo um dos clubes com melhor média de adeptos na presente edição da 2ª Liga, superando, até, muitos emblemas que militam no escalão principal, o Estrela da Amadora deverá conseguir superar a melhor casa da época, que aconteceu no duelo diante do Trofense, da 19.ª jornada, quando 4027 espectadores marcaram presença no Estádio José Gomes.