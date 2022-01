Estrela da Amadora promove cinco jovens futebolistas à equipa principal

O Estrela da Amadora promoveu cinco jovens futebolistas da formação à equipa principal, que milita na Liga Sabseg, anunciou hoje o conjunto tricolor, nas redes sociais.

O guarda-redes Diogo Santos, de 21 anos, o defesa central Afonso Pinto, de 17, o lateral esquerdo luso-angolano Kénio Cabral, de 19, o avançado Smary Piedade, de 19, e o dianteiro brasileiro Michel Camargos, de 22, são as novas apostas dos 'estrelistas'.

"Em 2022, o Estrela da Amadora aposta na formação! Cinco jovens talentos sobem à equipa A, reforçando assim o nosso plantel principal! Bem-vindos", escreveu o clube.

Os cinco atletas alinhavam na equipa B dos amadorenses, que se encontra a disputar a terceira divisão distrital de Lisboa, com Afonso Pinto a dividir-se também com a equipa sub-21, que frequenta a Taça da Associação de Futebol lisboeta desse mesmo escalão.

A equipa principal do Estrela da Amadora, liderada pelo treinador Ricardo Chéu, ocupa o 10.º lugar da II Liga, com 22 pontos, e no domingo visita o Sporting da Covilhã, 15.º, com 15, em jogo a contar para a 17.ª e última ronda da primeira volta do campeonato.