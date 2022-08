Estrela da Amadora reforça defesa com Johnstone Omurwa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa central queniano Johnstone Omurwa, que na temporada passada representou o Wazito FC, no país natal, é o mais recente reforço do Estrela da Amadora, conforme anunciou este sábado o emblema da Liga Sabseg.

O jogador, de 24 anos, tem 11 internacionalizações pelo Quénia (quatro em particulares, duas na qualificação para o Campeonato do mundo e uma na qualificação para a Taça das Nações Africanas), num total de 483 minutos, e pode jogar tanto no lado esquerdo da defesa como na posição de médio defensivo.

Com a entrada de Johnstone Omurwa, os tricolores somam já 22 caras novas no plantel para a temporada 2022/23.

Após três jornadas realizadas na 2ª Liga, o Estrela da Amadora divide a quinta posição com Farense, Feirense e Tondela, com cinco pontos, fruto de uma vitória, diante do Benfica B (2-1) e dois empates.

Os amadorenses defrontam no domingo, às 15:30, o FC Porto B, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a sua casa emprestada, em jogo da quarta jornada da Liga Sabseg, que terá a arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.