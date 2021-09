Estrela da Amadora rescinde contrato com guarda-redes Vítor São Bento

O Estrela da Amadora, da 2ª liga de futebol, anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o guarda-redes Vítor São Bento para a rescisão de contrato, jogador que tinha chegado ao clube no último período de transferências.

"A SAD do Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o atleta São Bento para rescisão do contrato em vigor. Desejamos-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais", refere o clube em comunicado.

Vitor São Bento, de 29 anos, que tinha chegado ao clube proveniente dos gregos do Xanthi, foi utilizado em cinco partidas do Estrela da Amadora esta época, acabando agora por deixar a equipa.

Esta é segunda rescisão nos últimos dias de um jogador que tinha sido contratado no último período de transferências, depois de o defesa esquerdo Gonçalo Maria ter saído do clube na quarta-feira.

O Estrela da Amadora, que subiu este ano à 2ª Liga portuguesa de futebol, ocupa a 15.ª posição, com cinco pontos, após seis jornadas, recebendo na próxima ronda o Leixões, 10.º, com oito, no Estádio José Gomes, na Amadora, às 11:00 do dia 02 de outubro.