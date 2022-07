Estrela da Amadora regressa com testes médicos e físicos após resolver situação do estádio

O Estrela da Amadora começou esta sexta-feira a preparar a temporada 2022/23 na Liga Sabseg com os habituais testes médicos e físicos, uma semana depois do inicialmente previsto, devido à situação do estádio.

A equipa tricolor assinalou o início da pré-época com fotos nas redes sociais, em que surgem alguns dos futebolistas que farão parte do plantel da próxima temporada, que tem sofrido uma 'revolução', com 17 saídas confirmadas e, por agora, cinco reforços.

Liderados pelo treinador Sérgio Vieira - a escolha da SAD amadorense para o lugar que foi de Ricardo Chéu na última temporada -, o Estrela da Amadora irá iniciar os treinos no sábado, com uma sessão aberta a adeptos, pelas 09:30, no 'seu' Estádio José Gomes.

A administração, presidida por Paulo Lopo, chegou hoje a acordo com a comissão de credores para a aquisição, a título definitivo, do complexo desportivo da Reboleira, por valores acima dos oferecidos no leilão, com um total de 2,25 milhões de euros (ME).

"O planeamento sofreu algumas alterações, nomeadamente o início da época atrasou uma semana, em função desta situação. Amanhã [sábado] o treino vai ter porta aberta para toda a gente ver os nossos jogadores, no estádio que é nosso por direito moral e, agora, financeiro", afirmou Paulo Lopo, ao sair da reunião com a comissão de credores.

Assim, existem "todas as condições" para que os 'estrelistas' possam utilizar o recinto como a sua 'casa', ao invés do Estádio Municipal de Leiria, a alternativa que tinha sido apresentada à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), caso não conseguissem.

O 'foco', nas últimas semanas, foi concentrado na questão do estádio e, ultrapassado o problema, a formação da Amadora pode agora dar o pontapé de saída na temporada.

"Esperamos agora pensar na próxima época e deixarmos de ter o foco no estádio, que foi o nosso foco até agora, focarmo-nos na equipa, fazermos uma época competitiva e boa, que esteja de acordo com os pergaminhos do Estrela da Amadora", frisou o líder.

O clube já anunciou as contratações dos guarda-redes António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora FC), dos defesas Rui Correia (ex-Nacional) e Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã) e do avançado Yuri Jonathan (ex-Capivariano, do Brasil).

Por outro lado, o Estrela da Amadora já se despediu de 17 futebolistas: Nuno Hidalgo, Diogo Santos, Sérgio Conceição (Seraing, da Bélgica), Tiago Melo (Vitória de Setúbal), André Duarte (Universitatea Craiova, da Roménia), Anthony Correia (Vilafranquense), Edu Duarte (São João de Ver), Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré (FK Vojvodina, da Sérvia), Latón (Varzim), Reko Silva (Torreense), Chapi Romano, Xavi Fernandes (Belenenses), Diogo Pinto (Casa Pia), Miguel Rosa, Fabrício Simões e Edrisa Lubega.

Os futebolistas que transitam da época passado são nove: o guarda-redes Gonçalo Tabuaço, o defesa Miguel Lopes, os médios Maestro e Aloísio Souza e os avançados Diogo Salomão, Michel Camargos, Leandro Tipote, Ricardo Schutte e Paulinho.

Depois do 14.º posto da última edição, com 37 pontos, o Estrela da Amadora estreia-se na Liga Sabseg 2022/23 com uma visita ao Feirense, no fim de semana de 6 e 7 de agosto.