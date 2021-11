Estrela da Amadora vai "agir criminalmente" contra árbitro auxiliar do jogo com o Benfica B

O Estrela da Amadora afirmou esta segunda-feira, através de comunicado, que vai "agir criminalmente" contra o árbitro assistente Nuno Pereira, após o jogo com o Benfica B, da 12.ª jornada da Liga Sabseg, envolto em várias polémicas."Vamos agir criminalmente contra o árbitro assistente Nuno Pereira. Por mais bocas que venham da bancada, nunca pode responder em tom violento a adeptos que pagaram bilhete para ali estar. Vamos fazer com que, pela primeira vez no futebol português, uma equipa de arbitragem seja punida judicialmente", expressou o diretor executivo do Estrela da Amadora, Marco Ferreira, na sala de imprensa, após a partida.

Os 'encarnados' venceram por 6-3 a formação da Reboleira, que terminou apenas com nove jogadores, fruto das expulsões de André Duarte e Afonso Figueiredo, e contestou ainda um penálti apontado pelo Benfica B e um segundo amarelo 'perdoado' a Pedro Álvaro, para além de, ao intervalo, ter ameaçado não regressar para o segundo tempo.

"Não vamos deixar que jamais destruam o que fizemos. Exigimos um pedido de desculpas da Liga, do Conselho de Disciplina e da equipa de arbitragem. Qualquer pessoa deve estar boquiaberta com o que aconteceu aqui hoje", sublinhou o dirigente.

Falando num "balneário arrasado, com jogadores a chorar, que já jogaram noutros patamares e nunca viram nada assim", Marco Ferreira classificou a atuação da equipa de arbitragem como "absolutamente inacreditável" e considerou que "condicionou todo o jogo com situações lamentáveis", abordando os lances que resultaram nas duas expulsões.

"[O árbitro] Consegue expulsar um jogador [André Duarte] estando de costas para o lance e, no outro, ri-se na cara do Afonso Figueiredo, que chegou a um nível que esse árbitro nunca vai chegar. Também apitou o penálti antes do jogador cair", considerou.

Acerca do possível abandono do encontro ao intervalo, Marco Ferreira confirmou essa intenção, que não aconteceu porque "os jogadores acreditaram que ainda conseguiam dar a volta ao jogo", e sobre a confusão no túnel de acesso aos balneários, já depois do apito final do árbitro Miguel Nogueira, o dirigente não tem conhecimento do sucedido.

Henrique Araújo (18, de grande penalidade, e 61), Tiago Gouveia (33 e 44), Duk (74) e Jair Tavares (86) marcaram para as 'águias', enquanto Salomão (03), Sérgio Conceição (40) e Tiago Melo (85) marcaram para os amadorenses.

Este resultado permite ao Benfica B recuperar a liderança da tabela, com 26 pontos, e afastar o Estrela da Amadora dos lugares cimeiros, ocupando o nono lugar, com 16.





Leia o comunicado na íntegra:"O Estrela da Amadora é uma instituição que defende a ética e a verdade desportiva. O que assistimos hoje no Estádio José Gomes, na Reboleira, é a maior atrocidade do Futebol Profissional de anos a perder de vista.O que fizeram ao plantel e à Estrutura Profissional da nossa equipa é uma calamidade à escala mundial do que é pôr em causa o profissionalismo e trabalho diário dos agentes desportivos em questão. A classe de arbitragem merece-nos o maior respeito e tal como, temos alguns dos melhores jogadores e treinadores do mundo, também temos alguns dos melhores árbitros do mundo. O jogo de hoje na Amadora, deve servir, de uma reflexão profunda de todas as instâncias que gerem o Futebol Nacional, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista disciplinar e, pior de tudo, do ponto de vista comportamental.O CFEA, pela primeira vez nos últimos anos do Futebol Nacional, irá agir, para além de disciplinarmente, criminalmente, contra especificamente, os indivíduos que se apresentaram hoje para dirigir um jogo de Futebol profissional em Portugal.É urgente, que numa Liga tão bem profissionalizada, pela atual direção da Liga Portugal, que o sistema VAR seja implementado com caracter de urgência.Os acontecimentos deste fim-de-semana em Portugal devem ser ato de reflexão de todos nós. Hoje, sabemos mais do que nunca, que estamos a fazer bem o nosso trabalho. Obrigado a todos os que fizeram a melhor casa da época e em nome do futebol nacional, pedimos-lhes desculpa pelo que hoje assistiram. Sempre que for 11 contra 11, vão ter de levar connosco."