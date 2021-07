Estrela da Amadora vence equipa B na primeira edição do Troféu José Gomes

O Estrela da Amadora venceu este sábado a formação secundária por 2-1, na primeira edição do Troféu José Gomes, que serviu como jogo de apresentação aos sócios.

A equipa principal chegou à vantagem aos 15 minutos, num livre direto apontado pelo reforço Diogo Pinto, mas a equipa B chegou a igualar por Casimiro, aos 79, num penálti cometido por Reko Silva, insuficiente para impedir o triunfo da equipa de Rui Santos, que venceu com um cabeceamento de Fabrício Simões, aos 85.

O Estrela da Amadora iniciou o encontro num esquema tático de três centrais, com o seguinte onze: Gonçalo Tabuaço, Tiago Melo, André Duarte, Matheus Dantas, Edu Duarte, Gonçalo Maria, Horácio Jau, Chapi Romano, Diogo Pinto, Tipote e Paulinho.

No segundo tempo, mantiveram-se os centrais Matheus Dantas e o médio Diogo Pinto (que fez os 90 minutos), entrando Nuno Hidalgo para a baliza, Mamadou Traoré e Zé Pedro para o centro da defesa, Sérgio Conceição e Mamadu Candé para as alas, Aloísio, Reko Silva e Xavi Fernandes para o meio-campo e Fabrício Simões no ataque.

O avançado ugandês Edrisa Lubega, anunciado este sábado como reforço, num empréstimo dos estónios do Paide LM com opção de compra, entrou no decorrer da segunda parte, para o lugar de Matheus Dantas, promovendo a alteração do sistema tático utilizado.

O Estrela da Amadora encerrou a pré-época sem desaires, após triunfos diante de Sporting de Lourel (1-0), da distrital de Lisboa, e Varzim (1-0), da II Liga, e empates com Benfica B (1-1), do segundo escalão, e com o primodivisionário Sporting de Braga (0-0).

O primeiro jogo oficial após o regresso às competições profissionais, 12 anos após a descida administrativa, está marcado para 24 de julho, a partir das 15:30, na receção ao Vizela, a contar para a primeira fase da Taça da Liga, com o vencedor do embate a receber, na segunda fase, Penafiel ou Moreirense, em 31 de julho, no mesmo horário.

Já a estreia na II Liga efetuar-se-á em 8 de agosto, a partir das 11h, desta feita diante do Mafra, em jogo também agendado para o Estádio José Gomes, na Amadora.