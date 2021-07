Estrela é o primeiro clube português a lançar um token

O Club Football Estrela da Amadora SAD anunciou o lançamento de um token, através da plataforma da BetsPlayer, com a particularidade de, através de um contrato de associação por participação, associar a quem o detenha uma rentabilidade de cinco por cento das vendas de jogadores, dos direitos de formação e solidariedade e da rentabilidade anual da SAD.





Através das redes sociais, os tricolores explicaram de que forma os adeptos poderão "tirar rendimento da performance do clube": "O token $CFEA é uma criptomoeda cujo valor varia de acordo com o mercado mas não só. Ao adquirir o nosso Token oficial terá direito a receber, no final de cada época, 5% das vendas do clube, 5% dos direitos de solidariedade e formação e 5% da rentabilidade anual do clube."A SAD liderada por André Geraldes tornou, assim, o Estrela da Amadora no primeiro clube português a lançar um token, depois de, lá fora, clubes como Roma, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City ou Barcelona já o terem feito.