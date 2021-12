Estrela garantiu ter solicitado vistoria da Liga

O Estrela da Amadora já comentou a vistoria técnica realizada na manhã desta segunda-feira às instalações do Estádio José Gomes. Segundo comunicado divulgado através das redes sociais, a administração da SAD tricolor reporta que esta vistoria que contou com elementos da Liga Portugal e da Polícia de Segurança Pública (PSP) resulta da sua própria iniciativa e que surge na sequência de outras medidas que têm como objetivo defender "a segurança de todos os intervenientes do espetáculo desportivo"."O CF Estrela da Amadora vem por este meio esclarecer que a pedido da PSP e da administração da CFEA foram feitas vistorias de verificação e melhoria dos sistemas de segurança e controlo de acessos. A Comissão Técnica de Vistorias da Liga Portugal esteve presente a convite do próprio CFEA", lê-se ainda no comunicado divulgado pelo clube da Reboleira ao início da tarde desta segunda-feira.