Estrela reage à impossibilidade de jogar no Estádio José Gomes: «Vimo-nos forçados a recorrer a outras alternativas»

O Estrela da Amadora justificou esta terça-feira o facto de não poder jogar no Estádio José Gomes em 2021/22, recinto que irá tentar comprar em leilão a 30 de junho."Existindo a necessidade de uma previa aprovação de um estádio junto da Liga Portugal para a realização dos jogos devidamente licenciado até ao dia de hoje, vimo-nos forçados a recorrer a outras alternativas", começaram por vincar em comunicado, adiantando que "por razões estranhas" à vontade e interesse do clube e "não foi possível efetuar o licenciamento atempado do Estádio José Gomes"."Em tempo útil, a Administração da Estrela SAD e do Estrela Clube, fizeram chegar ao processo um requerimento urgente solicitando a Juiz do processo de insolvência, permitisse a permanência e continuidade do arrendamento até a conclusão da venda que poderá ser efetuada ou não no dia 30 de junho, tal não foi possível pela ausência de protocolo com a massa insolvente e alvará camarário", acrescenta-se ainda.Recorde-se que o Estrela indicou o Estádio Municipal de Leiria como palco principal para atuar em 2022/23 como visitado. O Estádio Nacional será a alternativa.

Na sequência das informações divulgadas hoje pela Liga Portugal, a Administração do CF Estrela SAD informa:

1. O Estádio José Gomes foi, é e será sempre a casa do Estrela da Amadora e de todos os seus adeptos e simpatizantes.

2. Contudo, existindo a necessidade de uma previa aprovação de um estádio junto da Liga Portugal para a realização dos jogos devidamente licenciado até ao dia de hoje, vimo-nos forçados a recorrer a outras alternativas.

3. Por razões estranhas a nossa vontade, ao do interesse do Estrela da Amadora, de todos os adeptos e da própria cidade da Amadora, até a data de hoje, não nos foi possível efetuar o licenciamento atempado do Estádio José Gomes.

4. Em tempo útil, a Administração da Estrela SAD e do Estrela Clube, fizeram chegar ao processo um requerimento urgente solicitando a Juiz do processo de insolvência, permitisse a permanência e continuidade do arrendamento até a conclusão da venda que poderá ser efetuada ou não no dia 30 de junho, tal não foi possível pela ausência de protocolo com a massa insolvente e alvará Camarário.

5. Na sequência deste requerimento, a sra. Dra. Juiz, deu conhecimento do mesmo a todos os credores, estipulando um prazo de 10 dias para querendo se pronunciarem sobre o pedido por nós realizado.

6. Sendo que, até a presente data só um requerimento subscrito pelos Advogados, João Nogueira da Rocha (Advogado do Sindicato de Jogadores) e Bruno Silva Alves que representa alguns ex. jogadores, se pronunciou contra, sem que, no entanto, justificasse o porquê do seu voto contra, quando até sabemos que alguns desses representados não tiveram sequer conhecimento do nosso requerimento e muito menos deram o seu aval na posição de recusa tomada junto do processo.

7. Como todos sabemos, o interesse dos credores é receber, nesse sentido e por maioria de razão, todos os outros credores, que se pronunciaram sobre esta questão, votaram a nosso favor, pois bem sabem, que com a nossa hipotética saída do Estádio José Gomes o mesmo ficaria ao abandono, tal como o encontramos quando chegamos!

8. O que diminuiria consideravelmente o seu valor, além de que, se neste momento existe dinheiro na conta da massa insolvente para ratear pelos Credores, às rendas pagas por nós e pelo Bingo se deve…

Votaram a favor:

9. Apesar de todas as dificuldades que nos foram sendo criadas ao longo deste processo, não damos como perdido o nosso tempo com as exigências de transparência e honestidade na luta pelo que é nosso pelo histórico direito, a nossa/vossa casa o estádio JOSÉ GOMES.

DIA 30 LÁ ESTAREMOS! CONTAMOS COM O VOSSO APOIO!

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!