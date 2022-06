Estrela 'resgata' estádio em leilão mas ainda precisa da aprovação da Comissão de Credores

O Estrela da Amadora apresentou a licitação mais alta e 'resgatou' o Estádio José Gomes no leilão, que decorreu esta quinta-feira. Os tricolores avançaram com 750 mil euros pelo recinto e 1,5 milhões pelo Bingo e centro de treinos. Agora, a 'compra' terá de ser aprovada pela Comissão de Credores."Um pouco mais aliviado porque foi feita meia justiça. Espero que as pessoas, o gestor de insolvência e a massa insolvente percebam que as únicas pessoas que têm interesse de resolver o assunto, comprar o estádio e pagar aos credores somos nós, o Clube de Futebol Estrela e o Clube de Futebol Estrela SAD", afirmou o presidente da SAD, Paulo Lopo, deixando bem claro: "É só meia vitória porque agora terá de ser aprovado pela massa insolvente. Continuo a defender a mesma tese: se este imóvel só interessa ao atual Estrela da Amadora, então sentem-se connosco e negoceiem. Queremos que a massa insolvente seja ressarcida do valor que lhes foi retirado no passado, mas dentro da racionalidade do que é a nossa capacidade."Durante o leilão, surgiu uma licitação de um investidor desconhecido para todos. Apesar do interesse no imóvel, o emblema da Reboleira saiu vitorioso. "Não sei quem são, nem qual a intenção. O mais importante é que eu fiz logo perceber que hoje não sairia daqui sem que a minha licitação fosse a maior", sublinhou o líder tricolor.Entretanto, a licença para usufruto das instalações por parte do Estrela da Amadora termina no dia de hoje, pelo que, sem uma nova autorização do tribunal, o emblema tricolor não poderá continuar as atividades no recinto desportivo. "Iremos fazer chegar à juíza um requerimento a dizer que, em virtude de termos sido os licitadores com maior valor, nos conceda a disponibilidade de nos mantermos no estádio nas mesmas condições, até que seja tomada uma decisão final por parte da massa insolvente", revelou Paulo Lopo.Recorde-se que o Estrela da Amadora foi licenciado para jogar, na 2.ª Liga, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, uma solução que não agrada ao presidente da SAD dos tricolores e que espera poder mudar até ao início do campeonato. "A minha convicção é que vai imperar o bom senso. Acreditamos na justiça e acreditamos que a juíza irá tomar a decisão mais acertada, no sentido de não prejudicar nem a massa insolvente, nem o Estrela da Amadora. Se assim for, nós estaremos cá. Queremos jogar no Estádio José Gomes e outra coisa não nos passa pela cabeça.", disse o dirigente, acrescentando: "Iremos lutar sempre até às últimas consequências para que possamos ter a nossa casa novamente."